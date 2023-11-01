"Яка різниця, коли програвати?": у команді Усика вимагають доказів травми Ф'юрі для перенесення бою

Українська сторона не проти перенесення поєдинку, але хоче, щоб "Циганський король" надав підтвердження своєї травми.

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, висловився щодо перенесення об'єднавчого бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Красюк поставив під сумнів травму британця, нібито отриману в поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, через яку він відмовляється битися з українцем 23 грудня. Промоутер Усика хоче, аби Ф'юрі надав медичне підтвердження свого пошкодження.

За його словами, немає сенсу відкладати бій, якщо команда "Циганського короля" не вірить у перемогу свого боксера.

"У нас є дата в контракті, але гаразд, ми розумні люди. Якщо він справді травмований і не здатний битися, що ж, це може статися з будь-яким бійцем. Це треба робити правильно, тому, якщо він справді отримав травму, то існує якась медична процедура, яка б підтверджувала його травму. Тоді, напевно, це нормально.

Якщо ж вони просто не хочуть битися з Усиком, тому що Тайсон слабкий, і вони не хочуть ризикувати, то мені це здається нерозумним. Знаєте чому? Яка різниця між поразкою Усику 23 грудня, 17 січня або, скажімо, 13 лютого? Істотної різниці немає. Чим швидше, тим краще", – наводить слова Красюка Boxing Scene.

Раніше ЗМІ повідомили, що бій Усика та Ф'юрі перенесено на лютий наступного року.

Нагадаємо, в ніч проти 29 жовтня Ф'юрі переміг Нганну в поєдинку, який відбувся у саудівському Ер-Ріяді. У третьому раунді "Циганський король" побував у нокдауні, але зумів підвестися з канвасу та в підсумку здолав представника ММА роздільним рішенням суддів.

Усик стежив за поєдинком свого майбутнього суперника в бою за "абсолюта" у рингсайді. Після перемоги британця Олександр піднявся в ринг, де вони з Ф'юрі влаштували дуель поглядів.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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