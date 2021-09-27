"Яка ж класна фігурка": зіркова легкоатлетка Магучіх зачарувала фанатів фото в купальнику

"Яка ж класна фігурка": зіркова легкоатлетка Магучіх зачарувала фанатів фото в купальнику

Спортсменка насолоджується відпочинком після непростого сезону.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх порадувала шанувальників знімком у рожевому купальнику з відпочинку.

На фото, яке вона опублікувала в Instagram, 20-річна спортсменка ефектно позувала перед камерою, стоячи у воді.

instagram.com/rosya_dp

Користувачі відреагували на кадр легкоатлетки яскравими компліментами. "Чудова", "Яка чудова дівчина і велика спортсменка", "Чарівна", "Ти можеш із легкістю стати топмоделлю", "Богиня. Яка ж класна фігурка", "Неймовірна красуня", "Модель", - писали вони.

Магучіх - бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

На рахунку Ярослави також "срібло" Чемпіонату світу і "золото" Чемпіонату Європи.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, за "бронзу" на Олімпіаді в Токіо Магучіх вручили ключі від квартири у Дніпрі.

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