"Яка ж класна фігурка": зіркова легкоатлетка Магучіх зачарувала фанатів фото в купальнику

Спортсменка насолоджується відпочинком після непростого сезону.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх порадувала шанувальників знімком у рожевому купальнику з відпочинку.
На фото, яке вона опублікувала в Instagram, 20-річна спортсменка ефектно позувала перед камерою, стоячи у воді.
Користувачі відреагували на кадр легкоатлетки яскравими компліментами. "Чудова", "Яка чудова дівчина і велика спортсменка", "Чарівна", "Ти можеш із легкістю стати топмоделлю", "Богиня. Яка ж класна фігурка", "Неймовірна красуня", "Модель", - писали вони.
- Магучіх - бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо.
- На рахунку Ярослави також "срібло" Чемпіонату світу і "золото" Чемпіонату Європи.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, за "бронзу" на Олімпіаді в Токіо Магучіх вручили ключі від квартири у Дніпрі.