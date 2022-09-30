"Якби не Путін, я б у бокс не повернувся": український ексчемпіон світу вирішив відновити кар'єру

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик ухвалив рішення відновити боксерську кар'єру.

Про це 35-річний харків'янин заявив в інтерв'ю Спорт 24.

Влітку 2020 року Гвоздик оголосив, що повісив рукавички на цвях та займатиметься бізнесом. Однак через повномасштабне вторгнення російських військ до України боксер втратив бізнес і тепер готується до повернення на ринг.

"По-перше, зараз у мене вже немає бізнесу. Тому що відтоді, як почалася війна, у мене його вже просто нема. Зараз я добре почуваюся. У мене немає якоїсь такої гарячої потреби у грошах, але як будь-яка людина я чесно кажу… Звичайно, якщо ти не заробляєш гроші, ти їх витрачаєш. І вони мають властивість закінчуватися. Тому треба щось думати. А поки ти думаєш, є багато вільного часу. Швидший шлях заробити гроші - це повернутися на ринг.

До речі, тут можна сказати "дякую", мені здається, людині, яку ненавидить вся Україна. Завдяки їй я повертаюся у бокс (сміється). На кого я натякаю? Президент країни, яка напала на нас. Це жарт звичайно. Якби не він, я продовжував би займатися бізнесом", - сказав Гвоздик.

Водночас український боксер зазначив, що ще точно не знає ні дати свого наступного бою, ні ім'я суперника,

"Поки дати немає. Я готуюся. Спочатку ми говорили навіть про те, щоб боксувати в андеркарді Канело - Головкін 17 вересня. Але не склалося. Потім ймовірна дата була 22 жовтня, яка досі залишається ймовірною, але я вже в це не дуже вірю. Тому фокусуюся, мабуть, на листопад", - сказав Гвоздик.

Нагадаємо, у своєму останньому бою, 19 жовтня 2019 року, Гвоздик програв титул чемпіона WBC росіянину Артуру Бетербієву. Про завершення кар'єри Гвоздик оголосив у червні 2020 року. У його послужному списку 17 перемог (14 - нокаутом) і одна поразка.

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