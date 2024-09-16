"Якби не ви, вже не було б України": Магучіх зворушливо звернулася до воїнів ЗСУ

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх звернулася до своїх фанатів після успішного завершення сезону-2024.

13 вересня 22-річна спортсменка з Дніпра здобула "золото" у фіналі Діамантової ліги-2024.

У себе в соцмережах Магучіх укотре подякувала українським військовим, які продовжують боронити нашу країну від російських окупантів. Також легкоатлетка висловила сподівання, що наступний сезон виявиться для неї не менш вдалим.

"Завершила змагальний сезон 2024 року. Цей рік став історією на все життя не тільки для мене, а і для моєї країни. Тепер нам належить світовий рекорд і "золото" Олімпійських ігор зі стрибків у висоту.

Хочу подякувати всій своїй команді і фанатам за постійну підтримку і віру. А військовим за захист нашої держави. І сказати – якби не ви, вже не було б ні України, ні гімну, ні прапору, ні медалей. Ми робимо гарну справу, здобуваючи нагороди. А ви – велику, здобуваючи перемогу.

Вірю, що сезон-2025 стане не менш цікавим, але до нього в мене ще достатньо часу, щоб відпочити і здивувати вас знов", – написала Магучіх.

Завершила змагальний сезон 2024 року



Цей рік став історією на все життя не тільки для мене, а і для моєї країни. Тепер нам належить світовий рекорд і золото Олімпійських ігор зі стрибків у висоту.



Хочу подякувати всій своїй команді і фанатам за постійну підтримку і віру. А… pic.twitter.com/XmKyyr1H1k — Yaroslava Mahuchikh (@YaraMahuchikh) September 16, 2024

Цього року Магучіх вперше стала олімпійською чемпіонкою, завоювавши "золото" на Іграх-2024 в Парижі. Це її друга олімпійська медаль у кар'єрі, у Токіо-2020 українка виборола "бронзу".

У сезоні-2024 Ярослава перемагала на всіх етапах Діамантової ліги, в яких брала участь. Також вона здобула "золото" чемпіонату Європи та "срібло" чемпіонату світу в приміщенні.

На початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Нагадаємо, Магучіх активно допомогає ЗСУ. Після здобуття олімпійського "золота" вона пожертвувала 500 тисяч гривень благодійній організації "Патронатна служба Янголи Азову", а потім задонатила мільйон гривень на збір Ігоря Лаченкова. Також Ярослава пожертвувала мільйон гривень зоозахисникам.

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