Якби українські футболісти пішли воювати, то загинули б у перший день - Луческу

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розповів, як допомагав українським гравцям вибратися з країни у перші дні повномасштабного вторгнення з боку РФ.

Румунський фахівець вважає, що футболісти не були б корисними у військових діях, а куди більше користі принесуть Україні на полі, здобуваючи позитивні результати.

Слова 77-річного керманича "біло-синіх" цитує CalcioNews24.

"Я із двома друзями робили все, щоб витягнути футболістів. Якби їм довелося йти воювати, вони б загинули першого ж дня.

Їхнє призначення – надати країні іміджу держави, яка продовжує жити за рахунок спорту. Я був одним із тих, хто багато допомагав разом з Румунською федерацією та президентом УЄФА Чеферіном. Я був близький з гравцями "Динамо" та "Шахтаря".

Футбол змушує їх перестати думати про те, що там відбувається, але коли я бачу сумні обличчя, то відчуваю, що маю їх розвеселити. Єдине, що справді може підняти настрій – це результати, вони просувають все уперед", - сказав Луческу.

Зазначимо, що через повномасштабне вторгнення РФ до України УПЛ минулого сезону було завершено за підсумками 18 турів. Донецький "Шахтар" став першим, а "Динамо" завершило внутрішню першість на другій позиції. Новий сезон Чемпіонату України повинен розпочатися в День прапора, 23 серпня.

Раніше розповідалося про те, що "Динамо" зазнало поразки від португальської "Бенфіки" (0:2) в рамках першого поєдинку плейоф раунду Ліги чемпіонів.

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