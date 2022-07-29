"Якби ви знали, паничі...": Андрій Шевченко виразно продекламував поезію Кобзаря (відео)

Знаменитий футболіст і колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко долучився до проєкту Vogue UA, спрямованого на популяризацію української пісні й поезії та підтримку нашої країни у світі.

Легенда українського і світового футболу, який раніше відвідав благодійний тенісний матч на підтримку України, зворушливо продекламував вірш генія вітчизняної літератури Тараса Шевченка.

Для цього Шевченко обрав відому поезію Кобзаря "Якби ви знали, паничі...". Цей вірш було написано 1850 року та присвячено темі кріпаччини.

У коментарях підписники оцінили старання Андрія. "Ми почали відчувати цей вірш. Не так, як вчили в школі. До сліз, до пекучого болю", - написав один із фоловерів.

Додамо, що раніше участь у цьому проєкті взяли MONATIK, фронтвумен групи "The Hardkiss" Юлія Саніна, ONUKA, Джамала, Іван Дорн, Надя Дорофєєва, DakhaBrakha, Жан Беленюк та інші.

Нагадаємо, Андрій Шевченко назвав момент війни, після якого його емоційно "накрило".

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