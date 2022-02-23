Якби все залежало від мене, ми не поїхали б до Москви - міністр спорту Польщі про гру з Росією в плейоф відборі до ЧС-2022

Якби все залежало від мене, ми не поїхали б до Москви - міністр спорту Польщі про гру з Росією в плейоф відборі до ЧС-2022

Він закликав до протистояння з пропагандою країни-агресорки.

Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук висловився щодо виїзної зустрічі в плейоф раунді до Чемпіонату світу-2022 проти Росії.

Слова Бортнічука цитує Interia Sport.

Так, він наголосив на тому, що прагне уникнути поїздки збірної на матч із країною-агресоркою до Москви, а також працюватиме над запровадженням спортивних санкцій до країни, яка окупувала український Донбас.

"Якби все залежало від мене, ми не поїхали б до Москви. Тому що я вважаю, що будь-яка участь європейської збірної у спортивному заході, який відбудеться у Російській Федерації, буде використана режимом Володимира Путіна для пропаганди.

Водночас я чудово усвідомлюю, що відмова від цього матчу буде болючою для наших уболівальників, бо збірну, ймовірно, покарають технічною поразкою. Я розумію, що це буде непросте завдання, але в якийсь момент ми маємо сказати "стоп". Тому що це погано скінчиться, зокрема й для спорту. Хтозна, чи не виникне конфлікт, під час якого футбольні чи волейбольні матчі взагалі не допустять. У довгострокових інтересах таких організацій, як ФІФА, побачити проблему.

Розраховую на підтримку міністрів спорту Євросоюзу та Великобританії. У середу я надішлю їм листа, в якому закликаю до спільних дій та розширення санкцій і на спорт. Сподіваюся, що цей голос буде почутий, бо минуле показало, що у справах сходу з Варшави видно більше і краще, ніж зі столиць Західної Європи. Ми маємо нарешті діяти. Хай там як, щось відбувається, тому що нещодавно прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що може додати до економічних санкцій також санкції щодо участі у спортивних змаганнях у РФ.

У світовій історії бувають моменти, коли доводиться приймати рішення та стати на захист добра. І діяти попри римський принцип "pecunia non olet". Бо гроші іноді пахнуть. Я маю намір зробити те, в чому переконаний. Тому що, коли я говорю "добре", я також маю на увазі світ", - зазначив Бортнічук.

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Матч Росія - Польща повинен відбутися 24 березня в Москві.

Раніше розповідалося про те, що Польша має намір перенести цю гру до себе або на нейтральну територію. Також розглядається варіант із бойкотуванням матчу. Це може статися в разі, якщо ФІФА ухвалить рішення все ж таки провести дуель в столиці країни-окупантки.

Зазначимо, що подібне рішення поляків пов'язано з можливим військоим вторгенням Росії до України, а також нещодавним визнанням президентом РФ Володимиром Путіним самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.