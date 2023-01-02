"Яке щастя, що не треба боксувати з цим дебілом": Стаховський відреагував на ганебний пост Ломаченка

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський прокоментував скандальну публікацію ексчемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка з митрополитом УПЦ Московського патріархату Лонгіном, де той звинувачує нашу країну в тому, що вона "розпочала війну проти бога".

Знаменитий тенісист назвав Ломаченка "дебілом" та побажав боксеру уникнути особистої зустрічі з ним.

"Яке щастя, що в мене є зброя і не треба боксувати з цим дебілом. Васю, Боже тебе бережи, щоб я тебе не зустрів", – написав Стаховський в Instagram.

instagram.com/stako_s

Пізніше Сергій також гнівно висловився про вчинок Василя у Twitter.

"Василю Ломаченко… За тобою підвал плаче… Сподівайся на Бога, бо в Україні тобі буде складно", – написав тенісист.

Додамо, що Стаховський від початку повномасштабного російського вторгнення перебував у територіальній обороні Києва. У січні 2022 року Сергій оголосив про завершення спортивної кар'єри. Зараз він в лавах ЗСУ захищає батьківщину від російських окупантів.

Нагадаємо, незважаючи на шквал обурення свої підписників після першого відео зі священником Московського патріархату, Ломаченко наступного дня опублікував ще одне. Уболівальники сумніваються, чи перебуває боксер у здоровому глузді, а також просять спецслужби звернути на нього увагу.

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