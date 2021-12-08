"Яке ж все таки ганьбище": реакція соцмереж на сенсаційну нічию "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

"Гірники" так і не спромоглися здобути бодай одну перемогу в групі.
Донецький "Шахтар" у рамках 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів несподівано зіграв унічию в Києві проти молдавського "Шерифа" (1:1).
Цей результат цілком та повністю не зрозуміли вболівалньики, які вщент розкритикували підопічних Роберто Де Дзербі. До вашої уваги коментарі деяких із них.
Ахахахх...— Vadim Lyapin (@fibber77) December 7, 2021
Ну і піжони.
А Шериф просто красені, грали до кінця!
Браво, Вернидуб!
Шахтер какой-то удивительный групповой этап провел. Зачем выпускать Шевченко на последних минутах? Такие вещи всегда должны наказываться.— Y. D. (@yehor__d) December 7, 2021
Боже, Шахтар))))— Kocźownik Nauki (@tobi_pidozra) December 8, 2021
Какое же всё таки ПОЗОРИЩЕ!— Шахтар (@shahtarshahtar) December 7, 2021
Это уже пресловутая "игра" Де Дзерби про которую все рассказывают или ещё стоит подождать?)— RSh (@RSh62134940) December 8, 2021
Последний гол #sherifftiraspol это и был плевок во всю работу Де Дзерби— footvadik (@footshmaga) December 8, 2021
аххахаххахаха шахтёр— критерий хи квадрат (@chisquaredtest) December 7, 2021
- Для "Шахтаря" цей матч із турнірної точки зору вже нічого не вирішував - "гірники" з 2 балами фінішували на останній, четвертій позиції квартету та залишилися без єврокубкової весни.
- "Шериф" з 7 очками завершив групу на третій позиції, яка дає можливість продовжити боротьбу в Лізі Європи.
- У паралельному матчі цієї групи мадридський "Реал" на власному полі обіграв міланський "Інтер" - 2:0. Обидві команди вже кваліфікувалися до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи - підопічні Карло Анчелотті з першого місця, а "нерадзуррі" - з другого.