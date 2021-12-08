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"Яке ж все таки ганьбище": реакція соцмереж на сенсаційну нічию "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

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"Яке ж все таки ганьбище": реакція соцмереж на сенсаційну нічию "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

Associated Press

"Гірники" так і не спромоглися здобути бодай одну перемогу в групі.

Донецький "Шахтар" у рамках 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів несподівано зіграв унічию в Києві проти молдавського "Шерифа" (1:1).

Цей результат цілком та повністю не зрозуміли вболівалньики, які вщент розкритикували підопічних Роберто Де Дзербі. До вашої уваги коментарі деяких із них.

  • Для "Шахтаря" цей матч із турнірної точки зору вже нічого не вирішував - "гірники" з 2 балами фінішували на останній, четвертій позиції квартету та залишилися без єврокубкової весни.
  • "Шериф" з 7 очками завершив групу на третій позиції, яка дає можливість продовжити боротьбу в Лізі Європи.
  • У паралельному матчі цієї групи мадридський "Реал" на власному полі обіграв міланський "Інтер" - 2:0. Обидві команди вже кваліфікувалися до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи - підопічні Карло Анчелотті з першого місця, а "нерадзуррі" - з другого.
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