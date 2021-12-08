"Яке ж все таки ганьбище": реакція соцмереж на сенсаційну нічию "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

"Яке ж все таки ганьбище": реакція соцмереж на сенсаційну нічию "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

"Гірники" так і не спромоглися здобути бодай одну перемогу в групі.

Донецький "Шахтар" у рамках 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів несподівано зіграв унічию в Києві проти молдавського "Шерифа" ( 1:1 ).

Цей результат цілком та повністю не зрозуміли вболівалньики, які вщент розкритикували підопічних Роберто Де Дзербі. До вашої уваги коментарі деяких із них.

Ахахахх...

Ну і піжони.

А Шериф просто красені, грали до кінця!

Браво, Вернидуб! — Vadim Lyapin (@fibber77) December 7, 2021

Шахтер какой-то удивительный групповой этап провел. Зачем выпускать Шевченко на последних минутах? Такие вещи всегда должны наказываться. — Y. D. (@yehor__d) December 7, 2021

Боже, Шахтар)))) — Kocźownik Nauki (@tobi_pidozra) December 8, 2021

Какое же всё таки ПОЗОРИЩЕ! — Шахтар (@shahtarshahtar) December 7, 2021

Это уже пресловутая "игра" Де Дзерби про которую все рассказывают или ещё стоит подождать?) — RSh (@RSh62134940) December 8, 2021

Последний гол #sherifftiraspol это и был плевок во всю работу Де Дзерби — footvadik (@footshmaga) December 8, 2021

аххахаххахаха шахтёр — критерий хи квадрат (@chisquaredtest) December 7, 2021