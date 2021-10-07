"Які красиві очі": зіркова українська легкоатлетка вразила розкішним бюстом на відпочинку в Єгипті

Марина-Бех Романчук потішила шанувальників спекотним фото з курорту.
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук викликала фурор у соцмережах пікантним знімком з відпустки.
26-річна стрибунка в довжину відпочиває на єгипетському курорті в Шарм-ель-Шейху. Марина поділилася з фоловерами відвертим фото в купальнику, де продемонструвала неймовірно гарні груди.
Фанати вибухнули захопленням: "Ти розбиваєш чоловічі серця", "Красуня", "Досконалі груди", "Які красиві очі", - розсипалися підписники компліментами для Марини.
Спортсменка ж потішила шанувальників ще одним гарячим знімком - на тлі пальм Бех-Романчук позувала вже в зеленому бікіні та капелюсі. Очей не відвести від ідеальної фігури учасниці Олімпіади в Токіо.
"Рік без відпустки, і ось вона нарешті настала. Просто кайфую. Просто насолоджуюся цим моментом", - написала Марина під фото.
- Бех-Романчук є чотириразовою чемпіонкою України.
- Також на рахунку легкоатлетки срібні медалі чемпіонатів світу та Європи, перемога на Європейських іграх-2019.
- На Олімпіаді в Токіо Марина стала 5-ю.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Бех-Романчук засвітила ідеальні сідниці на змаганнях.
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