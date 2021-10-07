"Які красиві очі": зіркова українська легкоатлетка вразила розкішним бюстом на відпочинку в Єгипті

"Які красиві очі": зіркова українська легкоатлетка вразила розкішним бюстом на відпочинку в Єгипті

Марина-Бех Романчук потішила шанувальників спекотним фото з курорту.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук викликала фурор у соцмережах пікантним знімком з відпустки.

26-річна стрибунка в довжину відпочиває на єгипетському курорті в Шарм-ель-Шейху. Марина поділилася з фоловерами відвертим фото в купальнику, де продемонструвала неймовірно гарні груди.

instagram.com/marynabekh

Фанати вибухнули захопленням: "Ти розбиваєш чоловічі серця", "Красуня", "Досконалі груди", "Які красиві очі", - розсипалися підписники компліментами для Марини.

Спортсменка ж потішила шанувальників ще одним гарячим знімком - на тлі пальм Бех-Романчук позувала вже в зеленому бікіні та капелюсі. Очей не відвести від ідеальної фігури учасниці Олімпіади в Токіо.

"Рік без відпустки, і ось вона нарешті настала. Просто кайфую. Просто насолоджуюся цим моментом", - написала Марина під фото.

instagram.com/marynabekh

Бех-Романчук є чотириразовою чемпіонкою України.

Також на рахунку легкоатлетки срібні медалі чемпіонатів світу та Європи, перемога на Європейських іграх-2019.

На Олімпіаді в Токіо Марина стала 5-ю.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Бех-Романчук засвітила ідеальні сідниці на змаганнях.

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