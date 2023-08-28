"Які можуть бути скарги?": відомий рефері дав оцінку скандальному удару Дюбуа у бою проти Усика

Авторитетний український рефері Віктор Фесечко прокоментував скандальний епізод у бою між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа, коли коли британець завдав супернику удар нижче пояса.

Фесечко заявив, що Дюбуа справді влучив українцю нижче пояса. За його словами, пуерториканський суддя Луїс Пабон, який працював у ринзі під час поєдинку Усик – Дюбуа, ухвалив правильне рішення, коли не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру час на відновлення.

"Там справді був удар нижче пояса. Згідно з усіма правилами, це й на фотографіях видно. Суддя дав час на відновлення. Суддя все зробив так, як і повинен був.

Завжди будуть ті, хто оскаржуватиме. Знаєте, якби ще бій був рівний, але ж він нокаутом програв. Які можуть бути скарги? Це хіба виправдання собі. Бо для Олександра це був бій рівня спарингу. Він на голову вищий", – сказав Фесечко у коментарі Tribuna.com.

Нагадаємо, Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF. Однак після бою Даніель заявив, що у нього вкрали перемогу.

На думку британського боксера, його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Промоутер британця Френк Воррен повідомив про наміри оскаржувати результат бою та вимагати призначення реваншу.

Раніше повідомлялося, що промоутер українського чемпіона Олександр Красюк зробив рішучу заяву щодо можливого реваншу Усик – Дюбуа.

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