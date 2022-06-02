"Які ж українці чудові та стійкі люди": легендарний англійський футболіст захопився грою збірної України

"Які ж українці чудові та стійкі люди": легендарний англійський футболіст захопився грою збірної України

Колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер поділився враженнями від перемоги збірної України над Шотландією в півфіналі кваліфікації до Чемпіонату світу-2022.

Команда Олександра Петракова у важливому матчі здолала шотландців з рахунком 3:1 .

Легендарний футболіст похвалив українців на своїй сторінці в Twitter.

"Українці – це щось особливе. Це просто незвичайний виступ. Абсолютно захоплююча гра у футбол з неймовірною атмосферою на "Хемпден Парк". Коротка мить радості переплітається з жахами війни для України. Які ж українці чудові та стійкі люди", – написав Лінекер.

Завдяки цій перемозі Україна пробилася до фіналу плейоф відбору на ЧС-2022, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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