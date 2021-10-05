"Який я покидьок": Петраков емоційно відповів журналістам перед жовтневими іграми відбору ЧС-2022

Керманич "синьо-жовтих" - про невиклик Малиновського, травму Зінченка та хейт на свою адресу.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков виступив на пресконференції перед вирішальними поєдинками кваліфікації до Чемпіонату світу-2022.

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Про невиклик до збірної Руслана Малиновського

"Вся країна не може спати, обговорюють тільки Малиновського - який покидьок Петраков, він повинен зателефонувати, попросити вибачення, на коліна стати тощо. Я вже сказав всю правду. Але правда в нашій країні нікому не потрібна. Мене вже тут навчили і сказали - в нашій країні говорити правду не можна. Більше мені нічого додати".

Зазначимо, що Петраков не викликав Малиновського на жовтневі матчі відбору ЧС-2022 після конфлікту з футболістом. У соцмережах фанати жорстко рознесли суворе рішення керманича "синьо-жовтих".

Про травму Олександра Зінченка

"Із Зінченком я говорив, він попросив вибачення, засмучений, що не може допомогти збірній. Він приступить до роботи тільки 8-10 жовтня. Він сам винен в цьому, отримав травму в матчі з "РБ Лейпциґ", але у нього такий характер, що він не може просити заміну. Тепер буде лікуватися. Він хороший хлопець, дуже порядна людина".

Про хейт на свою адресу

"За півтора місяця, що я перебуваю біля керма збірної, мені так приємно - ви мене всі так ненавидите, стільки про мене статей, гидот. Я, чесно, став сильнішим - спасибі вам величезне, дякую. У мене мотивація зараз божевільна. Мене так ненавидять - клас. Всім бажаю здоров'я і добра. Бачите? Ви мене критикуєте, а я вам бажаю здоров'я, добра і щастя вашим родинам.

Мені досвідчені люди підказали взагалі не читати в Інтернеті. Знаєте, я це зробив і почуваюся прекрасно. Книги узяв з собою, читатиму їх".

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що збірна України зазнала серйозних втрат перед доленосними матчами відбору на ЧС-2022.

У жовтні збірна України проведе два поєдинки кваліфікації на мундіаль: проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів). Збір національної команди розпочався 4 жовтня в Києві;

Після 5 матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше за команду Петракова;

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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