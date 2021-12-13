"Якого дідька?!": Кличко розкритикував Ломаченка за вихід на ринг без прапора України

"Якого дідька?!": Кличко розкритикував Ломаченка за вихід на ринг без прапора України

Ломаченко відсвяткував свій тріумф, загорнувшись у прапор Білгород-Дністровського.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко розкритикував рішення Василя Ломаченка вийти на церемонію оголошення переможця головного бою вечора боксу в Нью-Йорку без прапора України.

Допис із обуренням він оприлюднив у своєму мікроблозі в Twitter.

"Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи представляв він свою країну, якщо не використовував її прапор? Якого дідька (WTF. - Ред.)?!" - написав Кличко.

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Професійний боксер також процитував визначення з сайту Вікіпедії, в якому патріотизм або національна гордість описується як "почуття любові, відданості, прихильності до батьківщини", а також "спільної єдності між людьми".

Нагадаємо, що українець Василь Ломаченко у ніч проти 12 грудня одноголосним суддівським рішенням переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO.

Одразу після оголошення результатів наш боксер з усмішкою на обличчі відсвяткував свій тріумф, загорнувшись у прапор рідного Білгород-Дністровського, що викликало обурення з боку його прихильників.

Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.

Коммі 34 рази виходив на професійний ринг, здобувши 30 перемог (27 - нокаутом). Це його четверта поразка в кар'єрі.

Ломаченко здобув пояс інтерконтинентального чемпіона світу за версією "WBO" у легкій вазі | Новини тижня

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