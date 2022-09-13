"Якщо бояться нас, тоді грати не треба": російський ексфутболіст "Динамо" та "Шахтаря" закликав не принижуватися перед боснійцями

Колишній російський гравець київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Андрій Канчельскіс закликав керівництво російського футболу не просити збірну Боснії та Герцеговини не відмовлятися від товариського матчу.

Так, незважаючи на повномасштабне вторгнення російських військ до України, Футбольна Асоціація Боснії та Герцеговини анонсувала проведення спарингу із командою країни-агресорки, який повинен відбутися 19 листопада.

Ексгравець національної команди РФ Канчельскіс заявив у коментарі порталу "РБ-Спорт" про звинувачення балканців у політизації спорту. Окрім того, він зазначив, що росіянам потрібно організувати спаринг із аргентинцями чи бразильцями.

"Посилати збірну Боснії не треба, але Росії не варто перед ними принижуватися, у них є проблеми, "своя думка", під якою піддаватися не варто. Не хочуть грати з нами? І не треба! Це потворно, жахливо, як себе вони введуть через політику. Ну, раз бояться нас, тоді грати не треба.

Росія не повинна опускатися і принижуватися до рівня Боснії Герцеговини. Сенс який? З розумінням до них складно ставитися, але таке життя. Нам треба розумно розцінювати ситуацію.

Давайте зіграємо проти Аргентини, проти Мессі! Або можна провести гру з колумбійцями чи бразильцями", - сказав Канчельскіс.

Раніше в УЄФА повідомили, що не заперечують проти проведення поєдинку між збірними Боснії і Герцеговини і РФ. У відповідь Українська асоціація футболу (УАФ) вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчу за участю країни-агресорки.

Своєю чергою, лідери збірної Боснії та Герцеговини вже висловили солідарність з Україною та заявили, що бойкотуватимуть товариський матч із Росією.

Додамо, що Боснія та Герцеговина була суперником збірної України у групі кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. У Львові команди зіграли внічию (1:1), а на виїзді українці обіграли балканців (0:2) та завоювали путівку до плейоф відбору на мундіаль.

Нагадаємо, УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.