"Якщо цей текст писали ваші шістки, женіть їх у шию": російський коментатор потролив Медвєдєва за його висловлювання в Telegram

"Якщо цей текст писали ваші шістки, женіть їх у шию": російський коментатор потролив Медвєдєва за його висловлювання в Telegram

Російський коментатор Кирило Набутов підколов колишнього президента РФ, а нині голову Ради безпеки Дмитра Медведєва за його неадекватний пост у месенджері Telegram.

Так, нещодавно Медвєдєв у своєму Telegram-каналі опублікував наступний допис:

"Мене часто запитують, чому мої пости у Телеграмах такі різкі. Відповідаю – я їх ненавиджу. Вони виродки. Вони бажають смерті нам, Росії. І поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли", - сказав Медвєдєв.

Як наслідок, Набутов, побачивши це повідомлення, порадив політику взяти кілька уроків російської мови, щоби не виглядати смішним. Про це він розповів у своєму відеозвернні.

"Топчик в Telegram останньої доби – це пост Дмитра Медведєва. Велике прохання: Дмитре Анатолійовичу, якщо цей текст писали ваші шістки, женіть їх у шию. Тому що вони російської мови не знають, жирують за наші гроші.

Якщо ви писали самі цей пост, то запросіть у консультанти вчителів російської мови з вашої рідної школи. Там чудові педагоги і вони розкажуть, як писати хороші пости, які не будуть виродками і які ви не будете ненавидіти. Дуже дякую. Ваші читачі", - сказав Набутов.

Додамо, що Набутов виступає проти війни в Україні.

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