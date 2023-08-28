Якщо не вийде організувати бій з Ф'юрі: менеджер Усика назвав наступного суперника українця

Егіс Клімас, менеджер чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, розповів, хто може стати наступним суперником українця.

За його слова, пріоритетом для Усика є бій за звання абсолютного чемпіона світу з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Якщо ж у команди Олександра не вийде організувати поєдинок з "Циганським королем", то, швидше за все, українець битиметься з хорватом Філіпом Хрговичем, який є обов'язковим претендентом на пояс IBF.

"Хргович є обов'язковим претендентом на бій з Усиком. Якщо ми хочемо провести об'єднавчий поєдинок з Ф'юрі, то потрібно поквапитися. Якщо цього зробити не вдасться, то, звичайно, наступним суперником Усика буде Хргович", – наводить слова Клімаса BoxingScene.

У ніч проти 27 серпня Усик видовищно нокаутував британця Даніеля Дюбуа та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Тепер в активі 36-річного Усика 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Нагадаємо, 29 квітня Усик і Ф'юрі мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

28 жовтня "Циганський король" у Саудівській Аравії проведе виставковий бій проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

У послужному списку 31-річного Хрговича 16 перемог (13 – нокаутом) у 16 поєдинках. У своєму останньому бою хорват у серпні цього року нокаутував австралійця Демсі Маккіна та зберіг статус обов'язкового претендента на титул IBF у надважкій вазі.

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