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"Якщо ні, то нехай йде до біса": команда Лопеса поставила жорсткий ультиматум Ломаченку для реваншу

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"Якщо ні, то нехай йде до біса": команда Лопеса поставила жорсткий ультиматум Ломаченку для реваншу

instagram.com/toprank

Чи відбудеться бій після такої заяви?

Девід Макуотер, менеджер абсолютного чемпіона світу з боксу в легкій вазі Теофімо Лопеса, назвав умову для проведення реваншу між його клієнтом і українцем Василем Ломаченком.

"Ми готові битися хоч завтра, якщо Ломаченко погодиться на гонорар у 1,35 мільйона доларів. Такі умови були у Лопеса в першому поєдинку. Ми вийшли на перший бій без опції реваншу, але з нами поводилися як з лайном.

Так що Ломаченко зможе виступити на PPV, якщо прийме наші умови. Якщо ні, то нехай йде до біса", - цитує Макуотера The Athletic.

  • У своєму останньому бою в минулі вихідні Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані.
  • Після поєдинку батько і тренер Лопеса Теофімо-старший заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року.
  • Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Ломаченко потрапив під шквал критики фанатів через появу в ринзі без українського прапора.