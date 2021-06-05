"Якщо попросить, то можу допомогти": Повєткін висловився про шанси Усика в чемпіонському бою проти Джошуа

Експретендент на чемпіонський титул розповів, кого буде підтримувати в можливому поєдинку.

Російський боксер Олександр Повєткін поділився думкою щодо можливого бою між українцем Олександром Усиком і володарем чотирьох поясів у суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа.

"Я вважаю, що Саша - дуже хороший, сильний боксер. Зрозуміло, я за нього буду вболівати. Завжди можливості всі є, всі є. Принаймні, у нього точно.

Особиста порада Усику? Я не можу сказати, що ми прямо настільки добре з ним спілкуємося, але якщо він попросить про щось, то можу допомогти.

Я не знаю, що я можу дати або підказати. Важко сказати. Це, напевно, тренерам видніше. Вони бачать і краще розбираються, розбирали його бої, дивилися. Саша дуже добре відчуває дистанцію, йде від ударів. Подивимося.

Не вважаю Джошуа фаворитом. Думаю, шанси рівні", - сказав Повєткін.

Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Джошуа. Ей Джей повинен був захищати титул у бою з Олександром, однак відклав поєдинок з українцем, щоб побитися зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Бій між британськими чемпіонами намітили на 14 серпня в Саудівській Аравії. Однак суд зобов'язав Ф'юрі провести третій поєдинок з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

болгарина Сам Повєткін зустрічався з Джошуа у 2018 році. Тоді росіянин програв британцеві нокаутом у 7-му раунді.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, екстренер Кличка заявив, що Усик зливає бій проти Джошуа.

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