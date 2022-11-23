"Якщо середньоваговик не захоче побитися, ти у справі": Ф’юрі назвав можливу заміну Усику

Чемпіон світу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі зацікавлений у проведенні бою за "абсолюта" з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком, однак розглядає інших боксерів на випадок, якщо поєдинок з українцем з якихось причин не відбудеться.

Про це пише Boxing News 24.

"Усик знаходиться на першому місці мого списку покупок. Це за умови, що я впораюся з Чисорою і у нас з Дереком не буде четвертого бою. Якщо Усик не захоче побитися в лютому, давайте зробимо бій з Джойсом на Уемблі. Джо, одягай ковзани, будь у формі, тому що, якщо середньоваговик не захоче побитися, ти у справі. Я планую три бої наступного року, і ти можеш одному з них", – цитує британця видання.

Ф’юрі також висловив свою думку про Джойса.

"Він, на мій погляд, посідає друге місце в рейтингу важковаговиків у світі після мене. Можливо, третє, тому що я не думаю, що хтось у світі може витримати силу Деонтея Вайлдера, крім мене", – заявив він.

Нагадаємо, що Усик заявив, що не хоче битися ні з ким іншим, окрім Ф'юрі, а також прокоментував майбутній поєдинок "Циганського короля" з Дереком Чісорою, який відбудеться 3 грудня 2022 року. Він також озвучив найбільш ймовірні дату і місце свого об'єднавчого бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На заваді поєдинку може стати переможець бою між Руїсом та Вайлдером, який стане наступним обов’язковим претендентом на титул WBC у хевівейті, яким володіє Тайсон Ф’юрі.

Крім того, IBF зобов'язала Усика провести обов'язковий захист титулу проти хорвата Філіпа Хрговіча.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. Останній свій бій він провів у ніч проти 24 квітня 2022 року, коли нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та захистив титул WBC.

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