Якщо УЄФА проведе фінал Ліги чемпіонів у Петербурзі, це винагородить агресивні дії путінської Росії - мер Лондона

Якщо УЄФА проведе фінал Ліги чемпіонів у Петербурзі, це винагородить агресивні дії путінської Росії - мер Лондона

Він закликав перенести вирішальний поєдинок найпрестижнішого клубного турніру Європи до столиці Великої Британії.

Мер Лондона Садік Хан категорично висловився щодо проведення фінального матчу Ліги чемпіонів-2021/22 в російському Санкт-Петербурзі.

Слова Хана передає Evening Standart.

"Лондон готовий прийняти фінал Ліги чемпіонів. Проведення такого матчу – це привілей. Уявіть, яке враження ми б справили, якби УЄФА провів фінал у Санкт-Петербурзі? Це нагородить агресивні дії путінської Росії", - наголосив мер столиці Великої Британії.

Раніше повідомлялось, що на тлі останніх подій вирішальний матч європейського турніру може відбутися на лондонському "Вемблі", втім представники УЄФА спростували варіант пересення фіналу з Росії.

Своєю чергою, очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що фінал Ліги чемпіонів не можна проводити в Росії.

Фінал Ліги чемпіонів 2021/2022 запланований на 28 травня у Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені";

Востаннє Англія приймала фінал ЛЧ у сезоні 2012/13 – "Баварія" здолала "Борусію" Дортмунд (2:1) на "Вемблі".

Додамо, що останні події, пов'язані із загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ставлять під сумнів проведення головного матчу турніру у російському місті.

У понеділок, 21 лютого, президент країни-агресорки Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

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