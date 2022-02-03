"Якщо в Пекіні не буде жодної медалі, це провал": міністр спорту поділився очікуваннями від ОІ-2022

"Якщо в Пекіні не буде жодної медалі, це провал": міністр спорту поділився очікуваннями від ОІ-2022

Також Вадим Гутцайт заявив, що українській збірній могли заборонити виступати під власним прапором.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, чого чекає від зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні, куди захищати честь країни вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

Слова Гутцайта наводить Tribuna.com.

- Розпочинаються Ігри в Пекіні. Які у вас передчуття?

- Завжди перед такими змаганням, як Олімпійські ігри, є хвилювання. За наших спортсменів, за команду. Дуже хочеться, щоб ми були з медалями. Чи з медаллю. Ну хто здатен.

Так, бачимо, що не дуже нас задовольняють результати сьогодні. Але у фристайлі є шанси, та й в біатлоні як завжди - є моменти, де ми можемо розраховувати на вдалий виступ. А може десь ще якісь спортсмени прорвуться - наприклад, Гераскевич у скелетоні. Все може бути.

Тому хвилювання, бо це ж Олімпіада, а після неї завжди починається розбір - хто винен, чому немає медалей. І завжди потрібно знайти якогось посадовця чи міністра. Тому мені хочеться, щоб була медаль, а в мене було більше позитивних мотивів далі працювати.

- Тобто, зараз у вас занижені очікування від виступів збірної України в Пекіні. Чому?

- Я ж тверезий чоловік, розумію шанси. З чого складаються наші прогнози? З виступів на Чемпіонатах Європи та світу. Наприклад, у літніх видах на цих чемпіонатах було багато медалей. Тому, був і прогноз медалей у Токіо. Я передбачав, що буде 15-16 медалей, а вийшло 19.

- Добре, який результат буде вважатись провалом в Пекіні?

- Якщо не буде жодної медалі. Ви ж розумієте, що в спорті завжди є п’єдестал. Це показник того, що хоч щось є в державі.

Дивіться також: Україна "влипла" в масштабний допінговий скандал: що трапилося та якими можуть бути наслідки

Крім того, Гутцайт прокоментував розслідування WADA, за підсумками якого Національний антидопінговий центр України (НАДЦУ) було звинувачено в порушенні антидопінгових правил.

- Як взагалі на підготовку до Пекіна вплинуло розслідування WADA щодо України? Чим це нам загрожує?

- На жаль, а може і на щастя, ця проблема сталась в мій час, коли я тут працюю. Тому що де б я не працював - завжди якісь складні моменти беру на себе та йду їх вирішувати. Ми зараз повністю співпрацюємо з WADA. Провели свій аудит, відкрили все для WADA, надали всі листи та інформацію, яку вони запитували, коли все це вибухнуло.

Бо були моменти, коли нас могли позбавити права виступати під нашим стягом. Але наші разом з WADA дії забезпечили відсутність жодних наслідків для українських спортсменів за результатами розслідування.

- Тобто, нас могли дискваліфікувати як Росію?

- Це якби комісія WADA знайшла більше порушень. Слава богу, таких критичних порушень більше не було. Від початку було зрозуміло, що український кейс повністю відрізняється від російського.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі .

. Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

Читайте також:

Міністр спорту: на змаганнях росіяни - конкуренти та країна, з якою ми воюємо

Олімпійські ігри-2022: де та коли дивитися урочисту церемонію відкриття

Олімпійські ігри-2022: повний розклад усіх змагань в інфографіці