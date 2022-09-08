Якщо вбивають наших громадян, то спорт уже не поза політикою - Гутцайт

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про своє ставлення щодо відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань.

Зокрема, він прокоментував заяву Сергія Бубки про те, що він підтримує рішення МОК про повернення на турніри російських дзюдоїстів.

"Це його особиста думка, я не буду коментувати його висловлювання. Це неправда, Сергій Бубка не підтримав це рішення. Ви не уявляєте, скільки він робить для підтримки України на міжнародній арені і для допомоги Україні", - зазначив Гутцайт у інтерв'ю Лівому берегу.

Також міністр зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення він та всі українські спортсмени підтримували те, що спорт має бути поза політикою. Однак 24 лютого все змінилося.

"Так, це правда, але і Беленюк теж дотримувався такої позиції, і всі спортсмени підтримували. МОК завжди дотримується принципу Олімпійської хартії "Спорт поза політикою". Ми завжди так жили і працювали, але не в сьогоднішніх реаліях. Якщо вбивають наших мирних громадян, жінок, дітей, наших воїнів, то спорт уже не поза політикою. Уже немає спорту поза політикою. Спорт у політиці! Коли вона закінчиться, тоді ми з вами повернемося до цього питання (чи залишиться спорт поза політикою - ред.). На сьогодні найважливіше – це перемога. Але, звісно, коли війна закінчиться, то крок за кроком росіяни почнуть повертатися на міжнародні змагання", - сказав він.

Нагадаємо, що лідер та капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький прокоментував відсторонення російських спортсменів від змагань через те, що їхня країна здійснила повномасштабне вторгнення до України.

Читайте також:

Тренер збірної України з волейболу відповів майбутньому супернику, який назвав стиль гри українців "російською школою"

Найкраща тенісистка країни-агресорки підтримала усунення російських збірних від турнірів

Фанати РБ "Лейпциг" з українським банером закликали до миру та свободи в матчі з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів: фото