"Якщо він знову програє, його майбутнє опиниться під питанням": промоутер Усика дав пораду Джошуа

"Якщо він знову програє, його майбутнє опиниться під питанням": промоутер Усика дав пораду Джошуа

Красюк вважає, що Ентоні має відмовитися від реваншу.

Колишньому чемпіону світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа варто серйозно подумати щодо відмови від реваншу з Олександром Усиком та дати українцю провести бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив промоутер українського боксера Олександр Красюк.

"Я не знаю, які гроші запропонували Джошуа і чи погодився він прийняти їх. Які опції є у ​​Джошуа? Провести реванш та заробити більше, ніж йому запропонували. Можливо, не знаю. Але це ризик. Якщо він знову програє Усику, його майбутнє опиниться під питанням.

А так він може отримати і гроші, і гарантії того, що він поб'ється з переможцем бою Усик – Ф'юрі за всі пояси.

Це великий бонус. Я б на місці Ентоні серйозно розглянув цю пропозицію", - цитує Красюка Boxing Scene.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Зазначимо, нещодавно ЗМІ опублікували інформацію, що 32-річний британець готовий поступитися співвітчизнику Тайсону Ф'юрі боєм проти Усика, але сам Джошуа заявив, що ще не збирається давати згоди на відмову від бою з українцем.