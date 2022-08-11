Ямайська бігунка встановила унікальне досягнення в легкій атлетиці на дистанції у 100 м

Ямайська легкоатлетка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс здобула золоту медаль на етапі Діамантової ліги в Монако з бігу на 100 м.

Вона здолала дистанцію за 10.62 секунди. Другою фінішувала її співвітчизниця Шеріка Джексон – 10.71. Топ-3 замкнула івуарійка Марі-Джозі Та Лу – 10.72.

Тріумф в Монако став для Фрейзер-Прайс третім на етапах Діамантової ліги в цьому сезону. Показник в 10.62 з допоміг їй встановити новий рекорд сезону.

Крім того, Фрейзер-Прайс стала першою бігункою в історії, яка протягом одного сезону шість разів вибігла з 10.70 секунди. Тричі вона зробила це на змаганнях Діамантової ліги, ще одного разу - на чемпіонаті світу в Юджині.

Нагадаємо, що українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Катерина Табашник здобули "срібло" та "бронзу" на етапі Діамантової ліги в Сілезії.

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