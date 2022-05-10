''Янголи спорту": в Україні створили ресурс, присвячений загиблим під час війни спортсменам

Спортивний комітет України запустив сайт-реквієм за загиблими українськими спортсменами, який отримав назву "Янголи спорту".
На ньому публікують інформацію про спортсменів, які загинули у боях з російськими окупантами або під час обстрілів мирних міст військами РФ.
Наразі на сайті зібрані дані про 33 загиблих.
Серед них:
- Олександр Обедінський, який був убитий у блокадному Маріуполі 17 березня — його на балконі власної квартири розстріляли російські солдати. Згодом 12-річну доньку Олександра Кіру окупанти захопили у полон та вивезли до Донецька. На щастя, дівчинка зараз з дідусем та бабусею на підконтрольній Україні території;
- Катерина Дяченко, 11-річна гімнастка, у будинок якої 10 березня влучила російська авіабомба. Дівчинка разом з батьком загинули одразу, її матір та брат потрапили до лікарні, яку згодом також було знищено авіаударом. Загинула вся родина;
- Максим Кагал, український кікбоксер загинув у бою за Маріуполь, захищаючи батьківщину в складі загону спеціального призначення "Азов";
- Олексій Джунковський, який загинув прямо у боксерській залі, в якій він працював, під час спілкування з російськими військовими. Українського боксера та дитячого тренера розстріляли на місці.
У списку ще понад два десятки спортсменів, які загинули за тих чи інших обставин. Інформація щодо загибелі деяких з них відсутня.
Нагадаємо, що Спортивний комітет України також створив інтерактивну карту зруйнованих внаслідок обстрілів російськими окупантами об'єктів спортивної інфраструктури.
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