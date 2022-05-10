''Янголи спорту": в Україні створили ресурс, присвячений загиблим під час війни спортсменам

''Янголи спорту": в Україні створили ресурс, присвячений загиблим під час війни спортсменам

Спортивний комітет України запустив сайт-реквієм за загиблими українськими спортсменами, який отримав назву "Янголи спорту".

На ньому публікують інформацію про спортсменів, які загинули у боях з російськими окупантами або під час обстрілів мирних міст військами РФ.

Наразі на сайті зібрані дані про 33 загиблих.

Серед них:

Олександр Обедінський , який був убитий у блокадному Маріуполі 17 березня — його на балконі власної квартири розстріляли російські солдати. Згодом 12-річну доньку Олександра Кіру окупанти захопили у полон та вивезли до Донецька. На щастя, дівчинка зараз з дідусем та бабусею на підконтрольній Україні території;

, який був убитий у блокадному Маріуполі 17 березня — його на балконі власної квартири розстріляли російські солдати. Згодом 12-річну доньку Олександра Кіру окупанти захопили у полон та вивезли до Донецька. На щастя, дівчинка з дідусем та бабусею на підконтрольній Україні території; Катерина Дяченко , 11-річна гімнастка, у будинок якої 10 березня влучила російська авіабомба. Дівчинка разом з батьком загинули одразу, її матір та брат потрапили до лікарні, яку згодом також було знищено авіаударом. Загинула вся родина;

, 11-річна гімнастка, у будинок якої 10 березня влучила російська авіабомба. Дівчинка разом з батьком загинули одразу, її матір та брат потрапили до лікарні, яку згодом також було знищено авіаударом. Загинула вся родина; Максим Кагал , український кікбоксер загинув у бою за Маріуполь, захищаючи батьківщину в складі загону спеціального призначення "Азов";

, український кікбоксер загинув у бою за Маріуполь, захищаючи батьківщину в складі загону спеціального призначення "Азов"; Олексій Джунковський, який загинув прямо у боксерській залі, в якій він працював, під час спілкування з російськими військовими. Українського боксера та дитячого тренера розстріляли на місці.

У списку ще понад два десятки спортсменів, які загинули за тих чи інших обставин. Інформація щодо загибелі деяких з них відсутня.

Нагадаємо, що Спортивний комітет України також створив інтерактивну карту зруйнованих внаслідок обстрілів російськими окупантами об'єктів спортивної інфраструктури.

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