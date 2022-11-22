Японські фанати шокували катарців на чемпіонаті світу-2022 з футболу: відео завірусилося в Мережі

Японці допомогли прибрати сміття на стадіоні після матчу, в якому навіть не грала їхня збірна.

Японські уболівальники підкорили серця великої кількості людей в усьому світі своїм вчинком після матчу-відкриття чемпіонату світу-2022 з футболу, в якому Еквадор обіграв Катар.

Після завершення гри на трибунах залишилося багато сміття від фанатів південноамериканців і команди-господарки турніру, які одразу ж залишили арену.

Натомість японці, які прийшли подивитися стартовий матч Мундіалю, залишилися, щоб допомогти прибрати сміття на стадіоні.

Це неабияк здивувало місцевих шанувальників футболу. Вони почали фотографувати та знімати на камеру хазяйновитих уболівальників з країни, де сходить сонце. Ті ж заявили, що роблять це аж ніяк не на камеру.

"Японці ніколи не залишають після себе сміття. Ми поважаємо місце, де перебуваємо", – пояснив один з японських фанатів.

Відео, на якому японці допомагають прибрати стадіон у Катарі, швидко розлетілося соцмережами. Користувачі з усього світу захоплюються такими діями фанатів та наголошують, що це приклад для уболівальників з інших країн.

Les supporters japonais présents dans le stade hier ont nettoyé les tribunes après Qatar-Équateur.



IG/qatarliving pic.twitter.com/rKdvuCIcS8 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 21, 2022

Додамо, що збірна Японії також виступить на Мундіалі. У груповому раунді вона зіграє з Німеччиною, Іспанією та Коста-Рикою. У своєму першому матчі японці 23 листопада протистоятимуть німцям.

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