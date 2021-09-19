Японський боєць викинув на співвітчизника шквал ударів: суперник спробував втекти з рингу під час бою (відео)

Поєдинок завершився вже в першому раунді.

Незвичайним нокаутом завершився бій за правилами змішаних єдиноборств на турнірі Rizin 30 в японській Сайтамі між двома місцевими бійцями Кентою Такізавою і Юкі Мотоєю.

Перемогу в поєдинку здобув перший. Він уже в стартовому раунді зміг відправити суперника в нокдаун, проте той зміг швидко піднятися.

Такізава одразу ж викинув на Мотою шквал ударів, буквально вибивши того за межі рингу. Сам Юкі намагався врятуватися від атак Кенти втечею - на відео видно, як він перекинув ногу через канати, щоб покинути "поле" битви.

26-річний Такізава здобув 13-ту перемогу в кар'єрі. На його рахунку 7 поразок.

32-річний Мотоя програв у 10-й раз за кар'єру. У його активі також 28 перемог.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, американець "загасив" суперника смертоносним ударом ногою в голову.

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