Японський кікбоксер знищив суперника за 30 секунд: шокував божевільною "вертушкою" (відео)

Яскравий перфоманс від колишнього чемпіона K-1.
Японський кікбоксер Рукія Анпо здобув ефектну перемогу над бразильцем Аланом Соарешем на турнірі K-1 World GP 2021.
Для перемоги бійцеві вистачило 30 секунд. Спочатку Анпо відправив суперника в нокдаун після божевільної "вертушки". Через кілька секунд бразилець знову опинився на настилі рингу, після чого рефері ухвалив рішення зупинити бій.
Former K-1 Champion Rukiya Anpo advances to the semi-finals barely even breaking a sweat. @Anpo_Rukiya | # K1WGP pic.twitter.com/L9NuXhO5rN— Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) September 20, 2 021
- Анпо - колишній чемпіон промоушена K-1.
- На турнірі K-1 World GP 2021 Рукія також переміг нокаутом співвітчизника Ріки Мацуоку, але програв у фіналі достроково іншому японцеві Масаакі Ноїрі.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, японський боєць викинув на співвітчизника шквал ударів, той спробував втекти з рингу.