Японський кікбоксер знищив суперника за 30 секунд: шокував божевільною "вертушкою" (відео)

Яскравий перфоманс від колишнього чемпіона K-1.

Японський кікбоксер Рукія Анпо здобув ефектну перемогу над бразильцем Аланом Соарешем на турнірі K-1 World GP 2021.

Для перемоги бійцеві вистачило 30 секунд. Спочатку Анпо відправив суперника в нокдаун після божевільної "вертушки". Через кілька секунд бразилець знову опинився на настилі рингу, після чого рефері ухвалив рішення зупинити бій.

Анпо - колишній чемпіон промоушена K-1.

На турнірі K-1 World GP 2021 Рукія також переміг нокаутом співвітчизника Ріки Мацуоку, але програв у фіналі достроково іншому японцеві Масаакі Ноїрі.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, японський боєць викинув на співвітчизника шквал ударів, той спробував втекти з рингу.

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