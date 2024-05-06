Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Японський "Монстр" жорстко нокаутував суперника та зберіг звання абсолютного чемпіона світу (відео)

Японський "Монстр" жорстко нокаутував суперника та зберіг звання абсолютного чемпіона світу (відео)

Наоя Іноуе / Фото: Associated Press

Наоя Іноуе на старті бою побував у нокдауні, а потім брутально "вирубив" Луїса Нері.

Абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі Наоя Іноуе ефектно переміг претендента на титул WBC Луїса Нері.

Чемпіонський поєдинок відбувся 6 травня у японському Токіо та завершився достроковим тріумфом японського боксера над його мексиканським суперником.

У першому раунді японець вперше в кар'єрі побував у нокдауні. Проте Іноуе зумів підвестися на ноги та потім уже сам тричі відправляв Нері на канвас.

У шостому раунді рефері зупинив бій після того, як Нері втретє побував у нокдауні після серії надзвичайно потужних ударів від японця.

Наоя Іноуе – Луїс Нері: огляд бою

Для Іноуе, за яким закріпилося прізвисько "Монстр", це 27-ма перемога (24 – нокаутом) у 27 поєдинках на профірингу.

Нері програв лише вдруге у своїй професійній кар'єрі. Також у його активі 35 перемог (27 – нокаутом).

Читайте також:

Усик – Ф'юрі: де та коли дивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

"Я вже старий": Ломаченко зробив заяву щодо можливого завершення кар'єри

Сауль Альварес з нокдауном розбив суперника та захистив звання абсолютного чемпіона світу (відео)

Повʼязані теми:

Наступна публікація