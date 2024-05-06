Японський "Монстр" жорстко нокаутував суперника та зберіг звання абсолютного чемпіона світу (відео)

Наоя Іноуе на старті бою побував у нокдауні, а потім брутально "вирубив" Луїса Нері.

Абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі Наоя Іноуе ефектно переміг претендента на титул WBC Луїса Нері.

Чемпіонський поєдинок відбувся 6 травня у японському Токіо та завершився достроковим тріумфом японського боксера над його мексиканським суперником.

У першому раунді японець вперше в кар'єрі побував у нокдауні. Проте Іноуе зумів підвестися на ноги та потім уже сам тричі відправляв Нері на канвас.

У шостому раунді рефері зупинив бій після того, як Нері втретє побував у нокдауні після серії надзвичайно потужних ударів від японця.

Наоя Іноуе – Луїс Нері: огляд бою

FULL HIGHLIGHTS



Re-watch the Demolition at the Dome pic.twitter.com/ckGGD9rZSX — Top Rank Boxing (@trboxing) May 6, 2024

Для Іноуе, за яким закріпилося прізвисько "Монстр", це 27-ма перемога (24 – нокаутом) у 27 поєдинках на профірингу.

Нері програв лише вдруге у своїй професійній кар'єрі. Також у його активі 35 перемог (27 – нокаутом).

Читайте також:

Усик – Ф'юрі: де та коли дивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

"Я вже старий": Ломаченко зробив заяву щодо можливого завершення кар'єри

Сауль Альварес з нокдауном розбив суперника та захистив звання абсолютного чемпіона світу (відео)