Яремчук двома асистами допоміг "Брюгге" виграти п'ятий поспіль матч у чемпіонаті Бельгії

Український форвард "Брюгге" Роман Яремчук долучився до перемоги своєї команди над "Серен Юнайтед" у 8-му турі бельгійської Ліги Жупіле.

Яремчук вперше вийшов у стартовому складі "Брюгге" в чемпіонаті Бельгії. Українець сповна виправдав очікування головного тренера, адже записав до свого активу одразу дві результативні дії.

На 52-й хвилині Роман віддав гольову передачу на Кайла Ларіна. На 69-й хвилині Яремчук оформив ще один асист - цього разу ворота суперника вразив Ганс Ванакен.

На 74-й хвилині українського форварда замінив на полі Ферран Хутгла. Своєю чергою, захисник "Брюгге" та збірної України Едуард Соболь провів на полі увесь матч.

Зазначимо, що Яремчук провів результативно другий поєдинок поспіль у чемпіонаті Бельгії. У матчі 7-го турі проти "Серкль Брюгге", який став для Романа дебютним у складі нової команди, він відзначився голом.

Для "Брюгге" це п'ята поспіль перемога в національному чемпіонаті. "Синьо-чорні" з 19 очками наблизилися до лідера турнірної таблиці "Антверпена", який має на 2 бали більше та матч у запасі.

У наступному турі Ліги Жупіле "Брюгге" 18 вересня на виїзді зіграє зі "Стандардом", а перед цим цим 13 вересня в гостях зустрінеться з "Порту" в 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Цього тижня "чорно-сині" стартували в найпрестижнішому єврокубку домашньою перемогою над леверкузенським "Баєром" (1:0).

Нагадаємо, Яремчук перебрався до складу "Брюгге" з португальської "Бенфіки". Українець підписав контракт із "синьо-чорними" до середини 2026 року.

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