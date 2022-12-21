Яремчук не допоможе "Брюгге" у матчі Кубка Бельгії: відома причина

Форвард збірної України та бельгійського "Брюгге" Роман Яремчук не потрапив до заявку команди на матч 1/8 фіналу Кубка Бельгії проти "Сент-Трюйдену".

Керманич команди Карл Хуфкенс пояснив причину відсутності українця.

"Яремчук має проблеми з литковим м'язом. Думаю, він відновиться до матчу з "Генком", – повідомив тренер.

"Roman heeft last van de kuit en zal pas terug speelklaar geraken tegen Genk. Ook Boyata heeft lichte hinder aan zijn knie en zal er dus niet bij zijn." — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 20, 2022

Матч між "Брюгге" та "Генком" відбудеться 8 січня.

Таким чином, окрім поєдинку проти "Сент-Трюйдену" Яремчук також не зможе вийти на матч проти проти "Левена" у чемпіонаті Бельгії (26 грудня).

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