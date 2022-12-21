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Яремчук не допоможе "Брюгге" у матчі Кубка Бельгії: відома причина

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
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36
Час на прочитання
1 хв
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Яремчук не допоможе "Брюгге" у матчі Кубка Бельгії: відома причина

instagram.com/r.yaremchuk/

Українець має невелике пошкодження.

Форвард збірної України та бельгійського "Брюгге" Роман Яремчук не потрапив до заявку команди на матч 1/8 фіналу Кубка Бельгії проти "Сент-Трюйдену".

Керманич команди Карл Хуфкенс пояснив причину відсутності українця.

"Яремчук має проблеми з литковим м'язом. Думаю, він відновиться до матчу з "Генком", – повідомив тренер.

Матч між "Брюгге" та "Генком" відбудеться 8 січня.

Таким чином, окрім поєдинку проти "Сент-Трюйдену" Яремчук також не зможе вийти на матч проти  проти "Левена" у чемпіонаті Бельгії (26 грудня).

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Дата публікації
Перегляди
36
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