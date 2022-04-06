Яремчук не врятував: "Бенфіка" поступилася на своєму полі "Ліверпулю" у Лізі чемпіонів

Яремчук не врятував: "Бенфіка" поступилася на своєму полі "Ліверпулю" у Лізі чемпіонів

Англійський клуб має комфортну перевагу над "орлами".

У вівторок, 5 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Бенфіка" вдома поступилася "Ліверпулю" - 1:3.

Рахунок матчу відкрив захисник гостей Ібрагім Конате після подачі Ендрю Робертсона. Подвоїти свою перевагу Ліверпуль зміг уже на 34 хвилині. Забитий м'яч на рахунку Садіо Мане.

Відповісти на пропущені м'ячі "Бенфіка" змогла на початку другого тайму - відзначився Дарвін Нуньєс.

Фінальну крапку у матчі поставив Луїс Діас на 87-й хвилині.

Український форвард "Бенфіки" Роман Яремчук вийшов на поле на 82-й хвилині, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, що в паралельному матчі "Манчестер Сіті" Зінченка мінімально переграв мадридський "Атлетіко".

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