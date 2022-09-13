Яремчук опинився у збірній найкращих футболістів туру Чемпіонату Бельгії

Так, 26-річний нападник вийшов у стартовому складі команди на гру з "Серен Юнайтед" та зумів віддати дві гольові передачі, які принесли перемогу "чорно-синім" із рахунком 2:0.

Як наслідок, українець завдяки гарній грі потрапив до символічної збірної 8-го туру бельгійської Жупіле Ліги. Романа оцінили у 7,8. Окрім Яремчука, у цій команді також присутні й два інших футболісти "Брюгге" - півзахисник та капітан Ханс Ванакен (8,2) і захисник Брендон Мехеле (7,8).

До вашої уваги вся символічна збірна 8-го туру Чемпіонату Бельгії.

Зазначимо, що Яремчук провів результативно другий поєдинок поспіль у чемпіонаті Бельгії. У матчі 7-го турі проти "Серкль Брюгге", який став для Романа дебютним у складі нової команди, він відзначився голом.

Для "Брюгге" це п'ята поспіль перемога в національному чемпіонаті. "Синьо-чорні" з 19 очками наблизилися до лідера турнірної таблиці "Антверпена", який має на 2 бали більше та матч у запасі.

У наступному турі Ліги Жупіле "Брюгге" 18 вересня на виїзді зіграє зі "Стандардом", а перед цим цим 13 вересня в гостях зустрінеться з "Порту" в 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Цього тижня "чорно-сині" стартували в найпрестижнішому єврокубку домашньою перемогою над леверкузенським "Баєром" (1:0).

Нагадаємо, Яремчук перебрався до складу "Брюгге" з португальської "Бенфіки". Українець підписав контракт із "синьо-чорними" до середини 2026 року.