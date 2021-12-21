Яремчук потрапив до команди тижня за феєричний поєдинок у Чемпіонаті Португалії

Яремчук потрапив до команди тижня за феєричний поєдинок у Чемпіонаті Португалії

Нападник отримав 8,2 бали.

Український форвард португальської " Бенфіки " Роман Яремчук був відзначений на свої дії в матчі 15-го туру Прімейри проти "Марітіму".

26-річний нападник у цій грі зумів відзначитися забитим голом та результативною передачею. Подібні дії допомогли "орлам" розтрощити суперника з рахунком 7:1.

Як наслідок, Яремчук за дві результативні дії потрапив до символічної збірної туру Чемпіонату Португалії. Українець розташувався на вістрі атаки, отримавши 8,2 бали. Окрім Романа, до команди тижня також потрапили й двоє його одноклубників - Дарвін Нуньєс (дубль) та Рафа Сілва (гол та чотири асисти).

До вашої уваги повна команда тижня за підсумками 15-го туру Прімейри.