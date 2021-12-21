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Яремчук потрапив до команди тижня за феєричний поєдинок у Чемпіонаті Португалії

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Яремчук потрапив до команди тижня за феєричний поєдинок у Чемпіонаті Португалії

http://www.slbenfica.pt/

Нападник отримав 8,2 бали.

Український форвард португальської "Бенфіки" Роман Яремчук був відзначений на свої дії в матчі 15-го туру Прімейри проти "Марітіму".

26-річний нападник у цій грі зумів відзначитися забитим голом та результативною передачею. Подібні дії допомогли "орлам" розтрощити суперника з рахунком 7:1.

Як наслідок, Яремчук за дві результативні дії потрапив до символічної збірної туру Чемпіонату Португалії. Українець розташувався на вістрі атаки, отримавши 8,2 бали. Окрім Романа, до команди тижня також потрапили й двоє його одноклубників - Дарвін Нуньєс (дубль) та Рафа Сілва (гол та чотири асисти).

До вашої уваги повна команда тижня за підсумками 15-го туру Прімейри.

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  • Яремчук перебрався до "Бенфіки" з бельгійського "Гента" влітку 2021 року. За перехід українця "орли" віддали 17 мільйонів євро;
  • Цього сезону на рахунку Романа 19 ігор у всіх турнірах, шість забитих голів та три результативні передачі. Зокрема, в Прімейрі на його рахунку п'ять точних ударів та два асисти;
  • "Бенфіка" наразі посідає третє місце в турнірній таблиці внутрішньої першості. Після 15 матчів у їхньому активі 37 балів. Відставання від лідерів, якими є "Порту" та "Спортинг", становить чотири очки.
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