Яремчук потрапив до команди тижня за феєричний поєдинок у Чемпіонаті Португалії

Нападник отримав 8,2 бали.
Український форвард португальської "Бенфіки" Роман Яремчук був відзначений на свої дії в матчі 15-го туру Прімейри проти "Марітіму".
26-річний нападник у цій грі зумів відзначитися забитим голом та результативною передачею. Подібні дії допомогли "орлам" розтрощити суперника з рахунком 7:1.
#SLBCSM | 5-0 | O golo de Yaremchuk! pic.twitter.com/NBaOrs0Dpm— SL Benfica (@SLBenfica) December 19, 2021
Як наслідок, Яремчук за дві результативні дії потрапив до символічної збірної туру Чемпіонату Португалії. Українець розташувався на вістрі атаки, отримавши 8,2 бали. Окрім Романа, до команди тижня також потрапили й двоє його одноклубників - Дарвін Нуньєс (дубль) та Рафа Сілва (гол та чотири асисти).
До вашої уваги повна команда тижня за підсумками 15-го туру Прімейри.
- Яремчук перебрався до "Бенфіки" з бельгійського "Гента" влітку 2021 року. За перехід українця "орли" віддали 17 мільйонів євро;
- Цього сезону на рахунку Романа 19 ігор у всіх турнірах, шість забитих голів та три результативні передачі. Зокрема, в Прімейрі на його рахунку п'ять точних ударів та два асисти;
- "Бенфіка" наразі посідає третє місце в турнірній таблиці внутрішньої першості. Після 15 матчів у їхньому активі 37 балів. Відставання від лідерів, якими є "Порту" та "Спортинг", становить чотири очки.