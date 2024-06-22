Яремчук став абсолютним рекордсменом збірної України за голами на чемпіонатах Європи

За цим показником Роман обійшов Андрія Шевченка та Андрія Ярмоленка.

Форвард збірної України Роман Яремчук став найкращим бомбардиром в історії виступів нашої національної команди на чемпіонатах Європи.

28-річний нападник забив переможний гол у ворота збірної Словаччини (2:1) в матчі другого туру групового етапу Євро-2024.

Для Романа це третій гол на чемпіонатах Європи. Раніше він двічі відзначався забитими м'ячами під час Євро-2020: у поєдинках з Нідерландами (2:3) та Північною Македонією (2:1).

За голами на континентальних першостях Яремчук обійшов Андрія Шевченка та Андрія Ярмоленка, які забили по два м'ячі. Тепер Роман – найкращий бомбардир в історії збірної України на чемпіонатах Європи.

Roman Yaremchuk has now scored more European Championship goals than any other player in Ukraine's history (3), overtaking Andriy Shevchenko. #EURO2024 pic.twitter.com/DycHTgy4wU — Squawka (@Squawka) June 21, 2024

Крім того, Яремчук вийшов на чисте четверте місце у списку найкращих бомбардирів в історії збірної України у всіх матчах. Гол у ворота словаків став для нього 16-м за національну команду, що дозволило йому обійти нинішнього головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва.

Найкращі бомбардири в історії збірної України (топ-5)

1. Андрій Шевченко – 48 голів (111 матчів)

2. Андрій Ярмоленко – 46 (119)

3. Євген Коноплянка – 21 (87)

4. Роман Яремчук – 16 (51)

5. Сергій Ребров – 15 (75)

Раніше повідомлялося, що Яремчук висловився про свій гол та перемогу над Словаччиною на Євро-2024.

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Перемога над словаками стала для збірної України першою на Євро-2024. Завдяки ній "синьо-жовті" зберегли шанси на вихід до плейоф чемпіонату Європи.

Зазначимо, що в першому турі континентальної першості збірна України розгромно програла Румунії (0:3), а команда Словаччини сенсаційно перемогла Бельгію (1:0).

В іншому поєдинку другого туру групи E збірна Бельгії 22 червня зустрінеться з Румунією, початок – о 22:00 за київським часом.

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У заключному турі українці зіграють з бельгійцями, а словаки позмагаються з румунами. Обидва матчі відбудуться 26 червня, старт – о 19:00 за київським часом.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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