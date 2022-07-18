Яремчук відзначився голом і допоміг "Бенфіці" розгромити клуб АПЛ у товариському матчі (відео)

Український форвард "Бенфіки" Роман Яремчук взяв активну участь у перемозі своєї команди над "Фулгемом" на передсезонних зборах.
26-річний нападник збірної України розпочав поєдинок проти англійського клубу на лаві запасних.
Проте, вийшовши на заміну, Яремчук відзначився голом. На 57-й хвилині Роман замкнув навіс ударом головою з меж воротарського майданчика. Українець забив четвертий гол своєї команди у ворота новачка АПЛ.
#SLBFFC | 4-0 | 57' Yaremchuk!!!!#EuAmoOBenfica #PréÉpoca pic.twitter.com/n666v7zKnY— SL Benfica (@SLBenfica) July 17, 2022
Зустріч завершилася розгромом. Лісабонці перемогли лондонців з рахунком 5:1.
Минулого сезону Яремчук відіграв 40 матчів за "орлів" у всіх турнірах, забив 9 голів і зробив 3 асисти.
Цього літа Роман позбувся свого конкурента за місце в стартовому складі - уругвайський нападник Дарвін Нуньєс перейшов до "Ліверпуля". Однак, йому на заміну лісабонці підписали вінгера донецького "Шахтаря" Давіда Нереса.
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