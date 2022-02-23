Яремчук відзначився забитим голом у плейоф Ліги чемпіонів та під час святкування підтримав Україну: відео

Яремчук відзначився забитим голом у плейоф Ліги чемпіонів та під час святкування підтримав Україну: відео

Гідний жест у цей непростий час.

У ці хвилини відбувається перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між португальською " Бенфікою " та нідерландським " Аяксом ".

На 62 хвилині гри з лави для запасних "орлів" вийшов український форвард - Роман Яремчук. Усього десять хвилин знадобилося 26-річному футболісту, аби засмутити суперника.

Так, Яремчук виявився найросторопнішим у штрафному опонента та відправив головою м'яч точно за призначенням. Нападник миттєво зняв футболку задля святкування забитого м'яча, яке вирішив присвятити нашій країни. Яремчук зняв клубну амуніцію "Бенфіки", під якою була ще одна футболка, на який був зображений український герб.

До вашої уваги відео голу нашого форварда та подальший його гідний жест, за який він передбачувано отримав від головного арбітра жовту картку, адже знімати футболку - заборонено правилами.

Yaremchuk dedicating his goal to his nation in those hard times. #BENaja #slbaja pic.twitter.com/E7o6XsaQvm — Lotfi Wada (@LotfiWada) February 23, 2022

Наразі в матчі "Бенфіка" - "Аякс" йде 86 хвилина, рахунок нічийний - 2:2.

Додамо, що пдітримка Яремчука пов'язана з загрозою вторгнення Росії до України. Окрім того, подібне рішення пов'язано з нещодавним визнанням президентом країни-окупантки Володимиром Путіним самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.