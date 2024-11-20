Яремчук висловився про перемогу України над Албанією у вирішальному матчі групового етапу Ліги націй

Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував перемогу над Албанією (2:1) в матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

28-річний форвард забив другий м'яч у ворота албанців, який у підсумку став вирішальним. Перемога дозволила команді Сергія Реброва посісти друге місце у своїй групі та вийти до плейоф за право грати в елітному дивізіоні Ліги націй.

Відповіді Яремчука на запитання після поєдинку наводить Sport-express.ua.

– Романе, ви забили другий гол, і він виявився переможним. Розкажіть про це

– Ми почали гру досить активно, грали в наш футбол і змусили Албанію помилятись. Не можу сказати, що Албанія була не налаштована, ні. Це ми продемонстрували, що в нас зовсім інакший рівень. Це змусило нас добре грати, і ми змогли сьогодні виграти.

– Чи чекали що Зінченко зіграє на добиванні?

– Тренер просив його бути у цій зоні. Він справді гарно виконав свій удар.

– Ви доєдналися до Олександра Зінченка з футболкою "1000". Це була запланована акція чи спонтанне рішення?

– Так, це була запланована акція. Ми сьогодні перед грою весь день розмовляли про це, про те, що в Україні вже 1000 днів гинуть люди. Тому ми планували це.

Збірна України з 8 очками фінішувала на другій сходинці групи B1 та зіграє у плейоф за путівку до Дивізіону А. Виграла наш квартет Чехія (11 балів), яка одразу піднялася до еліти Ліги націй. Грузія (7 пунктів) стала третьою і позмагається у плейоф за збереження прописки в Дивізіоні B. Албанія (7 очок) посіла останнє місце та вилетіла до Дивізіону C.

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Свого суперника у боротьбі за путівку до Ліги А команда Реброва дізнається у п'ятницю, 22 листопада, під час жеребкування. Це буде одна зі збірних, яка фінішувала третьою в групах Дивізіону А: Шотландія, Бельгія, Угорщина або Сербія.

Матчі плейоф відбудуться 20 та 23 березня 2025 року. Збірна Україна буде номінальним господарем першого поєдинку.

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