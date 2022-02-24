Яремчук врятував "Бенфіку" від поразки в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Яремчук врятував "Бенфіку" від поразки в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Українець забив через 10 хвилин після виходу на заміну.

"Бенфіка" на домашньому полі вирвала нічию проти нідерландського "Аякса" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч завершилася з рахунком 2:2 .

Душан Тадіч вивів гостуй уперед на 18-й хвилині, забивши з передачі Нуссаїра Мазрауї. До перерви форвард "Аякса" Себастьєн Алле спочатку відновив паритет, забивши у власні ворота, після чого реабілітувався влучним ударом на 29-й хвилині.

Остаточний рахунок у матчі на 72-й хвилині встановив український форвард "Бенфіки" Роман Яремчук, який забив за 10 хвилин після виходу на заміну та врятував свою команду від поразки.

Матч-відповідь команди проведуть 15 березня в Амстердамі.

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