Яремчук забив гол у дебютному матчі за "Брюгге" в чемпіонаті Бельгії (відео)

Український форвард Роман Яремчук відзначився голом у своєму першому поєдинку в складі нової команди - бельгійського "Брюгге".
26-річний нападник збірної України допоміг "Брюгге" розгромити "Серкль Брюгге" в 7-му турі чемпіонату Бельгії.
Яремчук вийшов на заміну на 63-й хвилині за рахунку 2:0 на користь своєї команди.
Майже одразу після виходу українця "Брюгге" відправив третій м'яч у ворота суперника, а на 82-й хвилині Яремчук забив свй перший гол за нову команду.
Український форвард ударом з-за меж штрафного з рикошетом від захисника послав м'яч у ближній кут - 4:0.
| Instant impact voor Roman Yaremchuk! #CLUCER pic.twitter.com/qL9RNPvYbQ— Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 2, 2022
Додамо, що ще один гравець збірної України Едуард Соболь, який теж виступає за "Брюгге", провів цю гру на лаві запасних.
Після семи турів "Брюгге" має 16 очок і посідає друге місце в чемпіонаті Бельгії. Лідирує "Антверпен" з 18 балами після шести матчів.
Нагадаємо, Яремчук перебрався до складу "Брюгге" з португальської "Бенфіки". Українець підписав контракт із "синьо-чорними" до середини 2026 року.
- Українець перейшов до "Бенфіки" у липні минулого року з бельгійського "Гента" за 17 мільйонів євро. Минулого сезону Яремчук забив дев’ять м’ячів і зробив шість асистів у 43 матчах за "орлів". Цього сезону Роман провів п’ять матчів за "Бенфіку", віддавши один асист. Водночас всі зустрічі нападник розпочинав із лави запасних.
- Яремчук - вихованець структури "Динамо", але за першу команду киян відіграв лише 11 офіційних ігор. Також на його рахунку виступи за "Олександрію" та бельгійський "Гент".
Читайте також:
Підсилення нападу: "Динамо" підписало футболіста збірної Ямайки
Ярмоленко не допоміг: "Аль-Айн" розписав мирову у дебютному матчі українця у чемпіонаті ОАЕ
"Челсі" перед трансферним дедлайном підписав зіркового форварда "Барселони"