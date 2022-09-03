Яремчук забив гол у дебютному матчі за "Брюгге" в чемпіонаті Бельгії (відео)

Український форвард Роман Яремчук відзначився голом у своєму першому поєдинку в складі нової команди - бельгійського "Брюгге".

26-річний нападник збірної України допоміг "Брюгге" розгромити "Серкль Брюгге" в 7-му турі чемпіонату Бельгії.

Яремчук вийшов на заміну на 63-й хвилині за рахунку 2:0 на користь своєї команди.

Майже одразу після виходу українця "Брюгге" відправив третій м'яч у ворота суперника, а на 82-й хвилині Яремчук забив свй перший гол за нову команду.

Український форвард ударом з-за меж штрафного з рикошетом від захисника послав м'яч у ближній кут - 4:0.

Додамо, що ще один гравець збірної України Едуард Соболь, який теж виступає за "Брюгге", провів цю гру на лаві запасних.

Після семи турів "Брюгге" має 16 очок і посідає друге місце в чемпіонаті Бельгії. Лідирує "Антверпен" з 18 балами після шести матчів.

Нагадаємо, Яремчук перебрався до складу "Брюгге" з португальської "Бенфіки". Українець підписав контракт із "синьо-чорними" до середини 2026 року.

Українець перейшов до "Бенфіки" у липні минулого року з бельгійського "Гента" за 17 мільйонів євро. Минулого сезону Яремчук забив дев’ять м’ячів і зробив шість асистів у 43 матчах за "орлів". Цього сезону Роман провів п’ять матчів за "Бенфіку", віддавши один асист. Водночас всі зустрічі нападник розпочинав із лави запасних.

з бельгійського "Гента" за 17 мільйонів євро. Минулого сезону Яремчук забив дев’ять м’ячів і зробив шість асистів у 43 матчах за "орлів". Цього сезону Роман провів п’ять матчів за "Бенфіку", віддавши один асист. Водночас всі зустрічі нападник розпочинав із лави запасних. Яремчук - вихованець структури "Динамо", але за першу команду киян відіграв лише 11 офіційних ігор. Також на його рахунку виступи за "Олександрію" та бельгійський "Гент".

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