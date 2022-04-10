Яремчук зустрівся з юними українськими біженцями на стадіоні "Бенфіки" (відео)

Український футболіст подарував дітям приємний спогад.
У суботу, 9 квітня, український форвард "Бенфіки" Роман Яремчук зустрівся з українськими сім'ями, які змушені були залишити країну через війну з російськими окупантами.
Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.
Також на зустрічі побував ексгравець "Бенфіки" Сергій Кандауров, котрий також вивіз сім'ю з України після російського вторгнення.
Футболісти влаштували фотосесію з юними фанатами.
Yaremchuk's meeting with Ukrainian families, yesterday, at SL Benfica's Stadium. ❤️#WeStandWithUkraine #WeAreBenfica pic.twitter.com/rXvgnQV3ws— SL Benfica (@slbenfica_en) April 10, 2022
Нагадаємо, що український захисник "Евертона" Віталій Миколенко після матчу 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Манчестер Юнайтед" отримав незвичайний лист від стюарда на ім'я Томмі, який вирішив допомогти Україні у війні з Росією.
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