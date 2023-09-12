Ярмоленко і Довбик – у старті: збірна України назвала склад на матч відбору Євро-2024 проти Італії

Збірна України оголосила стартовий склад на матч 6-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Італії, який відбудеться у вівторок, 12 вересня, на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані.

Порівняно з попереднім поєдинком з Англією головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров зробив у стартовому складі команди три зміни.

Замість травмованого Миколи Матвієнка, Михайла Мудрика та Романа Яремчука з перших хвилини на поле вийдуть Сергій Кривцов, Андрій Ярмоленко і Артем Довбик.

Україна: Бущан, Миколенко, Кривцов, Забарний, Конопля, Степаненко, Зінченко, Циганков, Ярмоленко, Судаков, Довбик

Запасні: Трубін, Лунін, Михайличенко, Попов, Караваєв, Сидорчук, Назарина, Буяльський, Зубков, Мудрик, Ванат, Яремчук

Також став відомий стартовий склад "Скуадри Адзурри" на поєдинок проти України.

Італія: Доннарумма, Дімарко, Бастоні, Скальвіні, Ді Лоренцо, Локателлі, Фраттезі, Барелла, Дзакканьї, Дзаніоло, Распадорі

Запасні: Вікаріо, Мерет, Дарміан, Бірагі, Романьйолі, Крістанте, Казале, Пессіна, Орсоліні, Ньйонто, Ретегі, Іммобіле

Зустріч між італійцями та українцями розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Італія – Україна доступна на нашому сайті.

Італія – Україна: турнірне становище перед матчем

За підсумками п'яти турів збірна України з 7 очками посідає друге місце у групі С. Лідирує Англія (13 балів). Команди Італії та Північної Македонії набрали по 4 залікові пункти, Мальта – жодного.

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До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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