Ярмоленко може повернутися до "Динамо" та вже мав розмову з Луческу - ЗМІ

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко може продовжити свою кар'єру в київському "Динамо".

У неділю, 10 липня, в ЗМІ з'явилася сенсаційна інформація, що Ярмоленко близький до повернення в "Динамо".

Керівництво київського клубу нібито домовилося із 32-річним півзахисник про трансфер, стверджує турецький журналіст Ертан Сузгун. Деталі потенційної угоди не розкриваються.

Варто зазначити, що турецькі джерела далеко не найнадійніші. Проте, інформацію про можливий трансфер Ярмоленка в "Динамо" підтверджує Telegram-канал проєкту "Бомбардир".

Там повідомляють, що Андрій справді може повернутися до "біло-синіх". Футболіст вже поспілкувався з головним тренером команди Мірчею Луческу. Румунський фахівець хоче бачити його в "Динамо". Однак це не єдина пропозиція, яка є у гравця.

Раніше ЗМІ писали, що в послугах Ярмоленка зацікавлений англійський "Фулгем". Була також інформація про інтерес до футболіста з Туреччини та американської ліги МЛС.

Наразі Андрій перебуває в статуся вільного агента. Цього літа у нього завершився контракт із "Вест Гемом". У сезоні-2021/22 Ярмоленко зіграв за "молотобійців" 32 матчі у всіх турнірах, забивши три голи.

Ярмоленко виступав за "Динамо" від 2006 до 2017 року. За цей час вінгер зіграв за "біло-синіх" 340 матчів у всіх турнірах, забив 137 голів і віддав 90 асистів. Із киянами Андрій тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України і тричі Суперкубок.

Влітку 2017 року Андрій за 25 мільйонів євро перейшов до "Боруссії" Дортмунд. За німецький клуб він провів 26 поєдинків і забив 6 голів.

Влітку 2018 року Ярмоленко перебрався до лондонського "Вест Гема". За першу команду "молотобійців" Андрій зіграв 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 асистів.

Ярмоленко - капітан і другий бомбардир в історії збірної України. На його рахунку 109 матчів за національну команду, в яких він забив 45 голів.

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