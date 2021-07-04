Ярмоленко назвав причину розгрому від Англії та підбив підсумки виступу України на Євро-2020

Капітан "синьо-жовтих" зазначив, що вихід у чвертьфінал - це вже величезне досягнення.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував розгромну поразку від Англії (0:4) в 1/4 фіналу Євро-2020.

За словами 31-річного півзахисника, команда Гарета Саутгейта перемогла заслужено. Ярмоленко зазначив, що швидкий м'яч англійців завдав "синьо-жовтим" серйозного удару, оскільки зламав план тренерського штабу на поєдинок.

"Вважаю, що Англія заслужено виграла сьогодні. Я їх вітаю і бажаю удачі. Напевно, нас надломив цей швидкий м'яч, тому що у нас була стратегія і тактика на цю гру. Але коли ти пропускаєш швидкий м'яч на 3-й хвилині, одразу все ламається - доводиться перебудовуватися.

Ми - чудова команда з хорошим колективом. Ми знаємо, як і за рахунок чого ми можемо грати. Незважаючи на те, що ми програли 0:4, я пишаюся перебуванням в цьому колективі. Вважаю, для нашої збірної прохід в таку стадію - величезне досягнення. Вітаю наших уболівальників з таким результатом", - сказав Андрій в ефірі програми "Великий футбол".

Також Ярмоленко підбив підсумки виступу України на континентальній першості.

"Ми виступили добре. Звичайно, в деяких іграх могли зіграти краще, але я задоволений загальним результатом. Ми затрималися довше, ніж такі команди, як Португалія, Німеччина, тому я можу тільки привітати наших уболівальників з цим. Так, сьогодні ми програли, але я вважаю, що потрібно дивитися, кому ми поступилися - вважаю, одній з найкращих команд світу" - заявив Ярмоленко.

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Україна пробилася в плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму чвертьфіналі обіграла Чехію (2:1).

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