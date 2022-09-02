Ярмоленко не допоміг: "Аль-Айн" розписав мирову у дебютному матчі українця у чемпіонаті ОАЕ

У п'ятницю, 2 вересня, "Аль-Айн" Реброва у стартовому матчі чемпіонату ОАЕ відправився у гості до "Аджману".

"Аль-Айн" зіграла внічию на виїзді з "Аджманом" на старті чемпіонату ОАЕ – 1:1 .

Команда Реброва вийшла вперед на початку поєдинку - на 6-й хвилині відзначився Ерік. Однак в середині другого тайму господарям вдалося зрівняти рахунок - забив Алі Мадан.

У цьому поєдинку брав участь українець Андрій Ярмоленко. Він провів на полі весь матч і результативними діями не відзначився. Для Ярмоленка цй матч став дебютним у чемпіонаті ОАЕ.

Нагадаємо, що Ярмоленко забив дебютний гол за "Аль-Айн" у товариському поєдинку проти "Хаур-Факкана".

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