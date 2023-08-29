Ярмоленко не допоможе "Динамо" у вирішальному матчі відбору Ліги конференцій з "Бешикташем"

Один з лідерів "біло-синіх" пропустить поєдинок у Стамбулі через травму.

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко не зіграє в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти турецького "Бешикташа".

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

У 33-річного капітана збірної України діагностували часткове пошкодження внутрішньої бічної зв'язки коліна. Термін відновлення Андрія поки невідомий.

Водночас зазначається, що до загальної групи "Динамо" повернулися півзахисники Владислав Кабаєв та Олександр Андрієвський. Обидва футболісти через пошкодження пропускали перший поєдинок з "Бешикташем", але зараз готуються до матчу-відповіді.

Зустріч "Бешикташ" – "Динамо" відбудеться у четвер, 31 серпня, у Стамбулі. Початок – о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першому поєдинку у Бухаресті "Динамо" поступилося "Бешикташу" з рахунком 2:3 .

Переможець двоматчевого протистояння вийде до групового етапу Ліги конференцій. Команда, яка програє, попрощається з єврокубками.

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