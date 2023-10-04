Ярмоленко не допоможе збірній України у жовтневих матчах відбору Євро-2024: кого довикликав Ребров

Капітан "синьо-жовтих" пропустить ігри з Північною Македонією та Мальтою через травму.

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко не зможе взяти участь у прийдешніх матчах збірної України у відборі на Євро-2024 з Північною Македонією та Мальтою.

Як повідомив офіційний сайт УАФ, через пошкодження капітана "синьо-жовтих" головний тренер збірної України Сергій Ребров замість нього довикликав до табору національної команди нападника англійського "Сандерленда" Назарія Русина.

Для 24-річного Русина, який на початку вересня перейшов з луганської "Зорі" до клубу Чемпіоншипу (другого за рангом дивізіоні чемпіонату Англії – прим.), це другий виклик до збірної України. Попереднього разу він тренувався з головною командою в червні, але поки не дебютував за національну збірну.

Національна команда розпочне свій збір 8 жовтня у Празі. Саме в чеській столиці українці 14 жовтня зіграють номінально домашній матч проти Північної Македонії. 17 жовтня підопічні Реброва на виїзді зустрінуться з Мальтою.

Раніше стало відомо, що через травму жовтневі матчі збірної України пропустить вінгер "Жирони" Віктор Циганков. Його в заявці національної команди замінив півзахисник "Дніпра-1" Олександр Піхальонок.

Також повідомлялося, що вінгер "Челсі" Михайло Мудрик отримав травму в матчі АПЛ проти "Фулгема". Поки невідомо, чи зможе він відновитися до міжнародної паузи, аби допомогти українській збірній у поєдинках з Північною Македонією та Мальтою.

Читайте також:

Повернення Малиновського: збірна України оголосила склад на жовтневі матчі відбору Євро-2024

Збірна України у відборі на Євро-2024: як вийти до плейоф, якщо не вдасться обійти Англію чи Італію

Антверпен – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів