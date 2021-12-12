Ярмоленко не потрапив до основи "Вест Гема" після провального матчу в Лізі Європи

Українець розпочне поєдинок АПЛ на лаві запасних.
У шістнадцятому турі англійської Прем'єр-Ліги лондонський "Вест Гем" прийме на своєму полі "Бернлі".
Український півзахисник "молотобойців" Андрій Ярмоленко залишився у запасі на цей поєдинок.
Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.
Нагадаємо, що українець отримав найгіршу оцінку за "Вест Гем" у матчі Ліги Європи проти "Динамо" Загреб.
- Цього сезону на рахунку Ярмоленка 15 матчів у всіх турнірах та один забитий гол.
- "Вест Гем" займає четверту позицію в турнірній таблиці АПЛ, маючи 27 очків у активі.
Читайте також:
"Вест Гем" з Ярмоленко провів провальний вирішальний матч групи Ліги Європи