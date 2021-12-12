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Ярмоленко не потрапив до основи "Вест Гема" після провального матчу в Лізі Європи

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Ярмоленко не потрапив до основи "Вест Гема" після провального матчу в Лізі Європи

Associated Press

Українець розпочне поєдинок АПЛ на лаві запасних.

У шістнадцятому турі англійської Прем'єр-Ліги лондонський "Вест Гем" прийме на своєму полі "Бернлі".

Український півзахисник "молотобойців" Андрій Ярмоленко залишився у запасі на цей поєдинок.

Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що українець отримав найгіршу оцінку за "Вест Гем" у матчі Ліги Європи проти "Динамо" Загреб.

  • Цього сезону на рахунку Ярмоленка 15 матчів у всіх турнірах та один забитий гол.
  • "Вест Гем" займає четверту позицію в турнірній таблиці АПЛ, маючи 27 очків у активі.

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