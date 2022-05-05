Ярмоленко не врятував: "Вест Гем" у вкрай емоційному матчі вилетів з Ліги Європи

У четвер, 5 травня, франкфуртський "Айнтрахт" приймав "Вест Гем" в поєдинку-відповіді півфінальної стадії Ліги Європи.
Рахунок завершився мінімальною перемогою господарів поля - 1:0.
Єдиний гол матчу забив на 26-й хвилині Рафаель Борре.
Однак невдачі "Вест Гема" почалися трохи раніше - на 19-й хвилині команда лишилася в меншості. Арбітр вилучив Аарона Крессвелла за фол останньої надії.
Крім того, "молотобійці" лишилися без допомоги тренера Девіда Моєса на 79-й хвилині. Він отримав червону за те, що вдарив м'яч убік.
Зазначимо, що Андрій Ярмоленко з'явився на полі на 87-й хвилині та не зміг врятувати свою команду від вильоту з Ліги Європи.
У фіналі "Айнтрахт" зустрінеться з "Рейнджерс". Матч відбудеться 18 травня у Севільї (Іспанія).
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